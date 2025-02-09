В Пермском крае на пожаре погибли мужчина и женщина Пожар произошел 9 февраля Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Прикамье следователи регионального следкома устанавливают обстоятельства гибели двух человек во время пожара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

«Очерским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту гибели двух человек в результате пожара», — прокомментировали в ведомстве.





По предварительной информации, днем 9 февраля в частном доме в деревне Полуденная (Частинский муниципальный округ) произошло возгорание. В результате погибли мужчина и женщина.





Сейчас проводится осмотр места происшествия, назначаются судебные экспертизы, чтобы установить причины пожара и гибели людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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