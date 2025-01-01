За сутки в Пермском крае произошло десять пожаров
Из них шесть были в краевой столице
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За сутки в Пермском крае произошло десять пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Так, за прошедшие сутки, 8 февраля, в Перми произошло шесть пожаров, еще два случилось на территории Пермского муниципального округа. По одному пожару МЧС потушило на территориях Краснокамского и Октябрьского городских округов.
В результате произошедших пожаров погибших нет, но есть травмированные, отмечают в ведомстве. Чтобы стабилизировать обстановку с пожарами, специалисты МЧС осуществили 1,7 тысячи обходов мест проживания граждан, проинструктировали 2,8 тысячи человек, распространили 2,2 тысячи листовок.
«Уважаемые жители и гости Пермского края! Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: пожар легче предупредить, чем устранять его последствия», — добавили в ведомстве.
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