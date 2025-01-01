Примерно 62% пермяков за сухой закон для лиц моложе 21 года В то же время 18% опрошенных выступают против запрета Поделиться Твитнуть

Примерно два из трёх респондентов одобрят предложение следственного комитета РФ о запрете продажи алкоголя людям в возрасте до 21 года. Об этом сообщается в исследовании портала SuperJob.

По результатам опроса выяснилось, что одобряют инициативу ведомства около 62% жителей города. В то же время 18% опрошенных выступают против запрета. При этом запрет поддерживают семь из десяти граждан, не употребляющих алкоголь, а также 52% тех, кто не отказывает себе в спиртном.





Граждане в возрасте от 35 до 45 лет чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, согласны с предложением СК РФ (74%). Большую поддержку инициатива получила у женщин.

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