В Пермском крае в начале 2025 года фиксируется острый дефицит врачей и дворников В этих профессиях на одну вакансию приходится только 0,6-0,7 резюме Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье в 2025 году наиболее заметный дефицит кадров фиксируется среди врачей и дворников. В этих профессиях на одну вакансию приходится только 0,6-0,7 резюме. Об этом сообщает «Рифей», ссылаясь на данные аналитиков hh.ru.

Кроме этого, специалисты отмечают, что сейчас работодатели испытывают нехватку слесарей, сантехников, поваров, кондитеров, автомехаников, андеррайтеров и курьеров. В этих случаях на одну вакансию приходится не более четырёх резюме.

В то же время высокая конкуренция наблюдается среди руководителей юридического департамента (215 резюме на вакансию), директоров по маркетингу и PR (163), продуктовых аналитиков (106) и IT-директоров (100).

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