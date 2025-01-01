В Пермском крае в начале 2025 года фиксируется острый дефицит врачей и дворников
В этих профессиях на одну вакансию приходится только 0,6-0,7 резюме
В Прикамье в 2025 году наиболее заметный дефицит кадров фиксируется среди врачей и дворников. В этих профессиях на одну вакансию приходится только 0,6-0,7 резюме. Об этом сообщает «Рифей», ссылаясь на данные аналитиков hh.ru.
Кроме этого, специалисты отмечают, что сейчас работодатели испытывают нехватку слесарей, сантехников, поваров, кондитеров, автомехаников, андеррайтеров и курьеров. В этих случаях на одну вакансию приходится не более четырёх резюме.
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