Экипаж самолёта на маршруте Сочи—Пермь зафиксировал на радаре неопознанные метки Позже аналогичные сообщения о фантомных метках поступили от экипажа ещё одного самолёта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Экипаж рейса из Сочи в Пермь в ночь на 8 февраля зафиксировал на радаре неопознанные метки. Ближе к Уфе диспетчеру сообщили о нескольких объектах. Об этом сообщает ВЕТТА.

По данным телеграм-канала Aviaincident, около двух часов ночи по московскому времени, с помощью системы TCAS, предназначенной для предупреждения столкновений в воздухе, экипаж заметил три-четыре неопознанные метки.

Однако сигнализация о приближающихся объектах не сработала, и никаких меток на индикаторе воздушной обстановки не отображалось. После этого командир рейса принял решение продолжить полёт, борт успешно приземлился.





Позже аналогичные сообщения о фантомных метках поступили от экипажа ещё одного самолёта, выполняющего рейс Санкт-Петербург—Самара.

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