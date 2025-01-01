Пермяки рассказали, куда хотят полететь отдохнуть этой весной Дороже всего обойдется поездка в Сочи Поделиться Твитнуть

Елена Синица

На весну 2025 самым популярным направлением для туристических поездок стал Санкт-Петербург. Об этом сообщают аналитики «Авито Путешествий» и сервиса «Купибилет».

С учетом перелёта и двухдневного проживания в съемной квартире, поездка на двоих обойдется в 35,8 тыс. руб., если же снимать загородный дом — в 71,4 тыс.руб. На втором месте по популярности Сочи, где надо потратить суммарно за два дня на квартиру и перелет порядка 61 тыс. руб., а если жить в доме, то сумма увеличивается до 75,6 тыс. руб.

Также в топ-топ три попала Казань, где провести два дня вдвоем можно за 33 4 тыс.руб., если жить в квартире и 53, 5 тыс. руб., если жить в доме.





В топ-5 направлений весны также вошли Калининград и Екатеринбург. Стоимость весенней поездки в эти города для пары путешественников при посуточной аренде квартиры составит 36 532 и 37 100 рублей соответственно.

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