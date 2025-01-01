Пермяки рассказали, куда хотят полететь отдохнуть этой весной
Дороже всего обойдется поездка в Сочи
На весну 2025 самым популярным направлением для туристических поездок стал Санкт-Петербург. Об этом сообщают аналитики «Авито Путешествий» и сервиса «Купибилет».
С учетом перелёта и двухдневного проживания в съемной квартире, поездка на двоих обойдется в 35,8 тыс. руб., если же снимать загородный дом — в 71,4 тыс.руб. На втором месте по популярности Сочи, где надо потратить суммарно за два дня на квартиру и перелет порядка 61 тыс. руб., а если жить в доме, то сумма увеличивается до 75,6 тыс. руб.
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