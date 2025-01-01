Пермских студенток наградят за помощь в поимке подозреваемого в двойном убийстве Они узнали объявленного в розыск Рустама Алтыева и сообщили администратору соцсети Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Студентки третьего курса пермского колледжа Варвара и Валерия помогли задержать подозреваемого в двойном убийстве, об этом пишет «КП-Пермь».

Речь идёт о 35-летнем Рустаме Алтыеве, которого следствие подозревает в расправе над пожилой женщиной и её сыном в п. Северный Коммунар Сивинского района. Мужчину задержали в кафе Burger King, расположенном в торговом центре «Айсберг» на ул. Попова в центре Перми.

«Мы пришли перекусить после практики, и Лера увидела знакомое лицо», — рассказала Варвара. Перед этим студентки наткнулись на пост в интернете с фотографией подозреваемого. Они тут же открыли сообщение в социальной сети, сравнили его внешний вид и поняли, что это тот самый человек.

В этот момент Алтыев подошёл к ним и спросил, есть ли в кафе wi-fi, и сомнений у девушек не осталось. Разве что куртка его была чёрной, а не красной, как было указано в ориентировке.

«Мы решили написать сообщение в группу «ЧП Пермь», где увидели ориентировку», — поделились девушки.

Администратор группы быстро связался с пресс-секретарем фонда «Единый центр поддержки», а та передала информацию в полицию. Оперативная группа, прибыв на место, подтвердила личность подозреваемого.

Девушки позже осознали, в какой опасности они оказались.

«Когда мы вышли из ТЦ, нас охватила паника, руки и ноги затряслись», — отметила Варвара.

За помощь в задержании подозреваемого Варвара, Валерия и администратор паблика будут награждены. Первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов вручит им благодарственные письма.

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