Пермская «Парма» уступила питерскому «Зениту» Это третье поражение кряду Поделиться Твитнуть

Фото: Unsplash

В субботу, 8 февраля, в Перми баскетбольный клуб «Парма» проиграл «Зениту» из Санкт-Петербурга со счётом 58:74 (17:20, 17:18, 10:14, 14:22).

Самым результативным в команде пермяков стал Гарретт Нэвелс, набравший 14 очков, Александр Захаров добавил 13 баллов. В составе победителей больше всех очков (15) заработал Алексей Швед, а Трент Фрэйзер набрал 14 баллов.

Это уже третье подряд поражение для «Пармы» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и пятое за последние шесть игр.

Следующий матч «Парма» снова сыграет на домашнем паркете: 12 февраля команда встретится с БК «Локомотив-Кубань». Начало встречи запланировано в УДС «Молот» на 19:30.

Напомним, в среду, 5 февраля, в УДС «Молот» баскетбольный клуб «Парма» встречался с лидером турнирной таблицы — казанским УНИКСом. Пермяки уступили соперникам с минимальным счётом 92:93.

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