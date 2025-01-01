Елена Бардукова «Парма» проиграла казанскому УНИКСу с минимальным отрывом Встреча закончилась со счётом 92:93 Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В среду, 5 февраля, в УДС «Молот» состоялся матч Единой лиги ВТБ между баскетбольным клубом «Парма» и лидером турнирной таблицы — казанским УНИКСом. На домашней площадке пермяки уступили соперникам с минимальным отрывом, встреча закончилась со счётом 92:93.

Самым результативным игроком матча в «Парме» стал Гарретт Нэвелс — 27 очков, 3 подбора и 3 передачи. За ним следуют Ройс Хэмм с 16 очками и 8 подборами и Алекс Хэмилтон с 16 очками и 7 передачами.

Как отметил после матча Евгений Пашутин, главный тренер БК «Парма», игра была очень сложной: «УНИКС — лидер чемпионата, по всем позициям хорошо укомплектован, показывает очень агрессивную игру в защите. Особенно первые 20 минут — мы не могли адаптироваться к прессингу, хотя два дня готовились, и до этого готовились».

Тем не менее, пермякам удалось успокоиться, чуть поменять защиту и начать контролировать ход игры, пресекая атаки противника. Но в конце удача всё же оказалась на стороне противника.

«По всем показателям команды шли примерно ровно, и физически, и ментально не уступили такой топовой команде, — говорит Евгений Пашутин. — Играли за болельщиков, за команду. Думаю, показали, что мы конкурентоспособны, что мы можем. И все это увидели. Сейчас главное — в следующем матче, чтобы не было провала, сфокусироваться, проанализировать и быть физически готовыми играть так же с «Зенитом» за победу».

Позитивно оценил матч и Александр Захаров, форвард БК «Парма»: «В целом матч был хороший. Считаю, что мы достойно сыграли с достойным соперником. После наших последних игр это большой шаг вперёд как в становлении команды, так и для поднятия командного боевого духа. Надеюсь, что эта игра даст нам определённый стимул в предстоящих матчах».

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