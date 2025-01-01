В Пермском крае на дорогу к курорту «Такман» выделили ещё 107 млн рублей Участок трассы построили в 2022 году Поделиться Твитнуть

Строительство съезда к горнолыжному комплексу «Такман»

permkrai.ru

ГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края объявило открытый конкурс на выполнение работ по строительству съезда с автомобильной дороги «Обход Чусового» к городскому микрорайону Дальний Восток. Речь в данной закупке идёт об обеспечении водоотвода. Начальная (максимальная) цена контракта — 107 млн 356 тыс. руб.

На портале госзакупок сообщается, что подрядчик определится к 3 марта. Срок выполнения работ: с 1 мая по 31 октября 2025 года.

Напомним, строительство съезда с автомобильной дороги «Обход Чусового» к микрорайону «Дальний Восток» завершилось в декабре 2022 года. Дорога связывает обход Чусового с горнолыжным курортом «Такман». Общая протяжённость объекта составила более 1,2 км.

Работы были полностью финансированы из краевого бюджета (188,7 млн руб.). Строительством съезда занималось пермское ООО «АБЗ №1». Заказчиком выступало ГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.

Во время строительства дороги на поселок Дальний Восток подрядчик зафиксировал локальные подвижки грунта. Осенью 2022 года пришлось проводить дополнительные работы по их устранению.

Строительство съезда к «Такману» улучшило транспортную доступность курорта и снизило поток транзитного транспорта в границах населённого пункта.

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