На следующей неделе Пермь вновь накроют снегопады Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ГИС-Центре ПГНИУ рассказали, когда в Перми закончится сухой период и возобновятся осадки.

В выходные по северо-восточной части антициклона в Пермский край начнёт поступать тёплый воздух с Норвежского моря. В воскресенье в регионе потеплеет: ночью температура будет колебаться от -3 до -8 градусов, а днём составит от 0 до -5 градусов. Атмосферное давление продолжит понижаться, однако осадков в Перми пока не будет.

Первый снег за неделю в краевой центре ожидается в среду, 12 февраля. Осадки продолжатся до выходных, при этом ожидается похолодание до -16...-18 градусов.

Ранее служба «Яндекс Погоды» давала другой прогноз. Возобновление осадков в виде снега предсказывалось в Перми уже в субботу, 8 февраля. А в воскресенье, 9 февраля, в связи с потеплением обещали в течение дня снег и дождь.

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