В выходные в Перми обещают потепление и дождь Поделиться Твитнуть

Служба «Яндекс Погода» изучила метеорологические данные с помощью технологии «Метеум» и выяснила, какая температура ожидает жителей Перми в предстоящие выходные.

В субботу, 8 февраля, в краевом центре будет облачная погода, а в течение дня возможны небольшие осадки в виде снега. Утром температура составит от −12° до −9°, днём поднимется до −8°…−5°, а ночью останется на уровне −5°…−4°. Ветер будет слабым, до 2,5 м/с.

В воскресенье, 9 февраля, погода останется облачной, и в течение дня ожидаются снег и дождь. Утром температура будет колебаться от −4° до −3°, затем поднимется до −3°…−2° и сохранится на этом уровне до вечера. Ветер также будет слабым, до 2,9 м/с.

Из российских городов-миллионников в выходные самую тёплую погоду можно будет ждать в Челябинске, где температура достигнет +1°С. Наименьшие температуры, вплоть до −24°С, ожидаются в Иркутске.

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