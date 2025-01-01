С 10 февраля начнётся демонтаж главного ледового городка Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С понедельника, 10 февраля, начнётся демонтаж новогодних украшений и ледового городка на эспланаде в Перми, об этом в своём Telegram-канале сообщил глава городской администрации Эдуард Соснин.

«Не упустите возможность посетить ледовый городок в эти выходные и провести это время с семьей и друзьями. Он работает с 10:00 до 22:00», — написал мэр.

При этом градоначальник отметил, что на этом зимние развлечения в Перми не заканчиваются. При благоприятных погодных условиях до конца февраля продолжат работу городские катки.

Напомним, с 10 февраля в Перми начнётся демонтаж ледовых городков в районах. Первыми попрощаются с ледяными фигурами посетители сада им. Миндовского, затем пройдёт демонтаж в парке им. Чехова, а затем в парке «Счастье есть». Помимо ледовых конструкций, во всех перечисленных парках будут демонтироваться и новогодние ели.

Ледовый городок на эспланаде «Большое пермское чаепитие» в этом году был посвящён теме гостеприимства и состоял из 14 ледовых объектов. В новогоднюю ночь его посетили более 20 тыс. человек.

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