Более 20 тысяч пермяков побывали в новогоднюю ночь на эспланаде Охрану общественного порядка обеспечивали полицейские, росгвардейцы и сотрудники ЧОПов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в новогоднюю ночь эспланаду, где установлена главная городская ель и ледовый городок, посетили более 20 тыс. человек. В этом году в ледовом городке не было крупных мероприятий, а ледяные горки не работали. Но пермяки гуляли на площади, слушали музыку и поздравления чиновников.

Безопасность горожан в новогоднюю ночь обеспечивали полицейские, 100 сотрудников частных охранных организаций и росгвардейцы. По данным мэрии, массовых нарушений общественного порядка не допущено.

Рядом с эспланадой дежурили все экстренные службы, в том числе специалисты Пермской городской службы спасения и врачи скорой помощи.

В ЕДДС в новогоднюю ночь от пермяков поступило 47 звонков. Сотрудники Пермской городской службы спасения выезжали по звонкам пермяков 14 раз. В основном, по бытовым причинам: например, для открытия заклинивших замков.

В остальные дни зимних каникул правоохранители продолжат следить за порядком на улицах всех районов города и в ледовом городке.

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