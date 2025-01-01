В посёлке Зюкайка Пермского края обновят мост Завершение работ запланировано на четвёртый квартал 2025 года Поделиться Твитнуть

В Пермском крае будет проведён капитальный ремонт моста через реку Кожухарку на ул. Набережной в п. Зюкайка Верещагинского округа. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, эти работы осуществляются в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», направленного на комплексное развитие населённых пунктов.

В министерстве транспорта Пермского края подчеркнули важность данного моста для местных жителей. Он обеспечивает грузовые и пассажирские перевозки, в том числе детей в школы.

В процессе капитального ремонта старое сооружение будет полностью разобрано, и на его месте будет возведён новый трёхпролётный железобетонный мост длиной 22,2 м с тротуарами по обе стороны, металлическими ограждениями и освещением. Проект также включает укрепление и частичное изменение русла реки для защиты от эрозии. Работы на подходах к мосту предполагают капремонт, включая создание съездов на местные улицы.

Завершение работ запланировано на четвёртый квартал 2025 года. Объект будет обеспечивать безопасное движение для 500 автомобилей в день.

В течение ближайших трёх лет в Верещагинском округе также будет отремонтирован ещё один мост и путепровод, а также приведены в порядок дороги вблизи мостов.

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