Алёна Бронникова
«Молот» одержал третью победу подряд в Перми
Разница в счёте составила две шайбы
Пермский «Молот» в рамках Чемпионата ВХЛ сезона 2024/25 на домашнем льду 7 февраля победил ХК «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода. Пермяки одержали победу с разницей в счёте в две шайбы — 4:2.
Шайбы в ворота нижегородцев забросили «молотовцы» Владимир Михасенок, Даниил Лапин, Дмитрий Ябелов и Эмиль Галиаскаров. У гостей отличились Денис Орлович-Грудков и Данила Яковлев.
Следующий матч пермяки сыграют дома 9 февраля против «Рязани-ВДВ».
Это третья победа подряд в домашних стенах. Ранее, 3 февраля, «Молот» обыграл нефтекамский «Торос» со счётом 2:1.
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