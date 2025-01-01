Пермский «Молот» обыграл нефтекамский «Торос» Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

В понедельник, 3 февраля, пермский ХК «Молот» в рамках Чемпионата ВХЛ сезона 2024/25 на домашнем льду обыграл нефтекамский «Торос» 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). Напомним, в игре в Нефтекамске «Торос» обыграл «Молот» со счётом 4:1.

В первом периоде команда пермяков вышла вперёд благодаря точному броску Никиты Зимина, во второй 20-минутке гости отыгрались, а окончательный счёт матча на 45 минуте установил нападающий «Молота» Руслан Галимзянов.

Это вторая победа пермяков в серии домашних игр, после неё «Молот» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Чемпионата.

Ещё одну домашнюю игру пермяки проведут 7 февраля против команды «Торпедо-Горький».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.