Алёна Бронникова В двух районах Перми расселили два аварийных дома Жители получили компенсацию или другое жильё Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми завершилось расселение ещё двух аварийных домов. Один из них находится в Свердловском районе на 1-й Липогорской, второй расположен в Кировском районе на ул. Лужской, 13. Как сообщает администрация города, все жители в зависимости от формы собственности получили денежную компенсацию или благоустроенное жильё.

Аварийный многоквартирный дом на 1-й Липогорской был построен в 1924 году. в нём находилось восемь жилых помещений общей площадью 224 кв. м. В них проживали 24 человека.

Дом на ул. Лужской, 13 возвели в 1955 году. В нём было 12 жилых помещений общей площадью 427,3 кв. м, в которых проживали 42 человека.

В начале недели сообщалось также о расселении ещё трёх непригодных для жилья многоквартирных домов. Так, жители домов по улицам 13-й Линии, 27, 1-й Линии, 41 и 4-й Линии15 получили денежную компенсацию или новое жильё.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.