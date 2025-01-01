В Перми расселили три аварийных дома Жители получили компенсацию или другое жильё Поделиться Твитнуть

ул. Чайковского, 11 / фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

В Перми завершилось расселение трёх аварийных домов по адресам ул. Линия 13-я, 27, ул. Линия 1-я, 41 и ул. Линия 4-я, 15.

В них располагалось 20 жилых помещений общей площадью 673,6 кв. м. Расселено 39 человек. Как сообщают в пресс-службе администрации Перми, в зависимости от формы собственности все они получили денежную компенсацию или благоустроенное жильё.

Добавим, во время рабочей встречи с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным глава Перми Эдуард Соснин представил итоги деятельности городских властей в 2024 году. По данным мэрии, в прошлом году было расселено более 42 тысяч кв. м аварийного фонда. В эксплуатацию введены муниципальные дома по ул. Маяковского, 54 и 57, в них переехали 500 пермских семей. В текущем году планируется завершить строительство муниципального дома по ул. Нейвинской, 3а.

Расселение аварийного жилья и его последующий демонтаж идёт в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», региональных и муниципальных программ по расселению.

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