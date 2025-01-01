Трёхлетний бюджет Перми вырос на 5 млрд рублей Глава города представил губернатору Прикамья итоги 2024 года и планы на 2025-й Поделиться Твитнуть

Эдуард Соснин

Константин Долгановский

В городской бюджет Перми на ближайшую трёхлетку внесены изменения. Об этом сообщается в телеграм-канале главы города Эдуарда Соснина.

Сумма дополнительных средств составила 5 млрд руб. Они будут направлены на решение ключевых задач и развитие важных направлений жизни города: на содержание и ремонт дорог и тротуаров, обновление и оснащение учреждений социальной сферы, обустройство зелёных зон, мероприятия в сфере культуры, молодёжной политики и спорта, а также на расселение аварийного жилья.

Об этом Эдуард Соснин доложил 4 февраля губернатору Прикамья Дмитрию Махонину, представляя итоги работы за 2024 год и планы на 2025-й. Согласно представленной информации, по итогам прошлого года Пермь вошла в Топ-10 городов-миллионников по ряду показателей: заняла первое место по инвестициям в основной капитал, пятое место – в рейтинге «умных» городов и седьмое – по индексу качества городской среды.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.