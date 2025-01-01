Больше половины жителей Прикамья в 2024 году были вовлечены в физическую активность Глава региона и министр спорта РФ провели рабочую встречу Поделиться Твитнуть

В рамках рабочей встречи 7 февраля губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и министр спорта РФ Михаил Дегтярёв обсудили потенциал региона в сфере спорта и перспективы развития инфраструктуры. Так, по итогам 2024 года физической активностью в регионе регулярно занимаются более 58% жителей, при плане в 55%.

Как отметил глава Прикамья, регион с опережением графика выполняет задачу президента РФ по вовлечению в занятия спортом к 2030 году не менее 70% населения.

В ходе встречи также обсуждались итоги 2024 года в сфере развития спортивной инфраструктуры. Губернатор поблагодарил министра за поддержку региональных спортивных проектов.

«Пермский край — спортивный регион. В Перми в 2023 году мы работали на Международном форуме «Россия — спортивная держава». Регион для этого был выбран не случайно. В Прикамье ежегодно возводится порядка 80 объектов разного формата — от площадок шаговой доступности до крупных комплексов», — отметил Михаил Дегтярёв.

Самым масштабным объектом, завершённным в Прикамье в прошлом году, стал многофункциональный спортивный комплекс «Энергия» площадью почти 17 тыс. кв. м. Новый объект объединил максимальное количество видов спорта, в том числе плавание, спортивную гимнастику, гандбол, волейбол, футбол, мини-футбол, борьбу и бокс. Кроме того, при поддержке федерального проекта «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт» в регионе открылся первый фиджитал-центр и модульный игровой зал.

На реализацию новых проектов и обновление спортивной инфраструктуры ежегодно из краевого бюджета выделяется большой объём средств. В течение прошлого года были возведены три межшкольных стадиона, четыре модульные лыжные базы, 44 открытые площадки в 26 муниципалитетах, среди них игровые и воркаут-площадки, хоккейные коробки, экстрим-парки и памп-треки. В 10 территориях были отремонтированы 20 спортзалов. Краевая программа позволила провести модернизацию спортивных залов в школах нескольких округов.

На открытых площадках в Прикамье реализуются проекты массового спорта. Летом в рамках проекта «Тренер нашего двора» для жителей разных возрастных групп организуют бесплатные занятия, инструкторам край предоставляет необходимое оборудование и инвентарь. В рамках проекта «Спорт для каждого» жители могут заниматься бесплатно в спортивных залах с профессиональными инструкторами. Власти выделяют средства на оплату их работы, уборку помещений и закупку оборудования. Участие принимают около 20 тыс. человек каждый год.

Для учеников третьих классов в регионе реализуется проект «Умею плавать». В течение 36 часов дети бесплатно получают навыки поведения на воде, а контрольной точкой является выполнение норматива ГТО по плаванию. За три года было обучено более 11 тыс. школьников. Третьеклассников из муниципалитетов, где бассейны отсутствуют, довозят до соседних населённых пунктов. В ближайшие три года запланировано возведение трёх бассейнов в Перми, Куеде и Соликамске.

На следующий год в Пермском крае сохранятся темпы строительства спортобъектов. Помимо инфраструктуры в шаговой доступности, в рамках регионального проекта «Комфортный край» в четырёх муниципалитетах стартует строительство крытых ледовых комплексов. Программа включает более 35 крытых круглогодичных объектов к 2030 году.

Также в 2025 году завершится реконструкция стадиона «Юность» и строительство ледовой арены в региональном центре. Продолжатся работы по строительству многофункциональной спортивной арены на 10,5 тыс. мест в Дзержинском районе, где можно будет проводить соревнования международного уровня.

Дмитрий Махонин также подчеркнул, что Прикамье обладает большим опытом в проведении крупных международных соревнований. Пермь является домом для мужской сборной России по баскетболу, на протяжении многих лет она принимала отборочные матчи на Кубок мира и Европы, международные турниры по хоккею, скалолазанию, биатлону и другим видам спорта.

Как отмечается на сайте краевого правительства, губернатор обозначил готовность принимать в регионе самые крупные спортивные события как всероссийского, так и международного уровней. Глава минспорта ответил, что такое стремление и любовь к спорту обязательно будут поддержаны.

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