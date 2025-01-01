Алёна Бронникова В Чайковском Прикамья планируется реновация территории на месте аварийных домов Это будет первый проект КРТ в округе Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В Прикамье планируется реализовать ещё один проект комплексного развития территории (КРТ). Под реновацию рассматривается участок на месте аварийных домов в Чайковском. Концепция была одобрена на заседании краевого градсовета.

Речь идёт о территории, ограниченной улицами Ленина, Карла Маркса и Мира, рядом с ней расположены парк культуры и отдыха, музей, центральная площадь, дворец культуры, автовокзал и причал. В ходе реализации проекта КРТ жилой застройки расположенные на участке аварийные дома будут снесены.

Как сообщили в минущества Пермского края, проект планируется доработать с учётом предложений специалистов, после чего будут объявлены торги. Отмечается, что для Чайковского это будет первый проект КРТ.

Ранее краевой минстрой попросил установить в Перми зону КРТ в микрорайоне Комсомольском на месте аварийных домов. Площадь реновации территории составит 22 га.

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