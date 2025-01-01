На инженерные сети в Камской долине Перми власти готовы потратить 364 млн рублей Строительство канализации и очистных должно завершиться к декабрю 2025 года Поделиться Твитнуть

Камская долина

permkrai.ru

МКУ «Пермблагоустройство» объявило открытый конкурс на строительство в Перми ливневой канализации и очистных сооружений для отвода воды с автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова и прилегающей территории. Информация появилась на портале госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта — 363 млн 878,4 тыс. руб.

Трасса нового линейного объекта длиной 1,4 км будет начинаться на перекрестке ул. Маршала Жукова и ул. Шевченко, следовать по незастроенной территории, вдоль направления реки Камы, проходить рядом со зданием по ул. Борцов Революции, 341, пересекать дороги по улицам Борцов Революции, Брикетная и Ломоносова, проходить под гравийной дорогой по ул. 3-я Набережная, сворачивать на незастроенную местность и заканчиваться выпуском в реку Каму.

Напомним, в этой локации сейчас ведётся строительство сразу нескольких медицинских учреждений и начинается строительство межвузовского Кампуса «Будущее Пармы».

Также для очистки дождевых вод на коллекторе канализации предусмотрена система очистных сооружений производительностью 20,5 л/с.

Работы должны быть выполнены согласно разработанной проектной документации ООО «Проектная фирма «ОРТА».

Подрядчика определят 27 февраля. Срок окончания строительства — до 20 декабря 2025 года.

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