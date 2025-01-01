Алёна Бронникова В Перми отмечен рост числа автомобильных аварий с пострадавшими С начала года в ДТП погибли два человека Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

ГУ МВД России по Пермскому краю сообщает о росте числа ДТП с пострадавшими на территории краевого центра. С начала года в Перми зарегистрировано 67 автомобильных аварий.

«На территории краевой столицы регистрируется рост дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. С начала года произошло 67 автоаварий, в которых два человека погибли и 87 получили травмы различной степени тяжести», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Основной вид аварий происходит из-за наезда на пешеходов. Всего было зарегистрировано 697 нарушений, связанных с непредоставлением им преимущества в движении. Нарушение ПДД также совершают пешеходы — всего к ответственности было привлечено 624 пешехода.

Также отмечается рост количества происшествий по вине нетрезвых водителей. К ответственности с начала 2025 года привлечены 206 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения, 30 из которых стали фигурантами уголовных дел из-за повторных нарушений. Для стабилизации ситуации ГАИ усилила контроль за соблюдением правил дорожного движения, проводятся рейдовые мероприятия и профилактические акции.

В конце января сообщалось, что из-за некачественной уборки снега на дорогах Перми один человек погиб и 13 получили травмы. Всего с начала зимы по этой причине случилось 12 ДТП.

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