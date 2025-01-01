В Перми начал курсировать трамвай «Молодёжная столица России» Поделиться Твитнуть

фото департамента транспорта Перми

В пятницу, 7 февраля, в Перми начал курсировать трамвай номер 098, который был оформлен в честь нового статуса города как «Молодёжная столица России 2025». По информации гортранса, данный вагон будет ездить по различным маршрутам.

Напомним, в конце декабря прошлого года Пермь была удостоена звания «Молодёжная столица России». Эта позволит городу реализовать важные проекты в рамках экосистемы Росмолодёжи, включая федеральные грантовые конкурсы, разработку медиастратегии для продвижения Перми, а также предоставление методической и экспертной поддержки для осуществления задуманных инициатив.

Отследить передвижение трамвая в режиме реального времени можно, используя его уникальный номер на сайте m.gortransperm.ru.

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