Алёна Бронникова Работодателя в Прикамье оштрафовали за несчастный случай на производстве Сотрудник получил тяжёлые травмы Поделиться Твитнуть

В Прикамье ООО «Камахольц» привлечено к административной ответственности в виде штрафа за несчастный случай на производстве. Об этом сообщает региональная инспекция труда.

Как рассказали в ведомстве, 16 января сортировщик пиломатериалов, находившийся на сортировочной площадке лесоцеха в Нытвенском районе, выполнял задание по погрузке отходов производства лесопиления на автомобиль МАЗ-5549. Спускаясь с кузова, он потерял равновесие и упал с высоты 1,5 м на бетонное основание сортировочной площадки.

«Согласно медицинскому заключению, у пострадавшего диагностированы закрытая позвоночная травма, компрессионно-оскольчатый перелом позвоночника, ушиб спинного мозга, что является повреждениями здоровья тяжёлой степени», — сообщается на сайте инспекции.

В ходе расследования было также установлено, что причинами несчастного случая стали нарушение пострадавшим трудового распорядка и дисциплины труда, недостатки в функционировании системы управления охраной труда, а также отсутствие обучения и проверки знаний охраны труда. Для устранения нарушений работодатель подготовил план мероприятий.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что 18 декабря в Октябрьском округе во время работы в лесопильном цехе погиб работник. Государственная инспекция труда в Пермском крае начала расследование обстоятельств происшествия.

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