Штрафы за неоплаченную парковку в Перми составили за год 168 млн рублей От использования системы платных парковок в целом в бюджет поступило 409 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Объём поступлений в бюджет Перми, который городские власти выручили от платы за пользование платными парковками в 2024 году, составил 241 млн руб. При этом штрафы за неоплату парковок за год принесли 168 млн рублей. Таким образом, отметили в пресс-службе мэрии, общий объём поступлений в городскую казну от функционирования системы платных парковок сложился в размере 409 млн руб.

Платные парковки начали работать в Перми с 2016 года. Водителям, которые не оплатили парковку, приходят «письма счастья», в которых автомобилистов извещают о штрафе в размере 1 тыс. руб. за первое правонарушение в году и 2 тыс. руб. — за каждое последующее. Если водитель припарковал своё авто на специально отведенном месте инвалидов, то его штрафуют уже на 5 тыс. руб.

Напомним, в прошлом году жители Пермского края получили по Почте России 1 441 471 уведомление о штрафах за нарушение правил дорожного движения (ПДД). При этом 60% таких писем поступило автомобилистам в электронном виде. Около 130 тыс. от количества всех уведомлений были связаны с нарушением правил пользования платной парковкой в Перми.

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