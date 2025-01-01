В прошлом году автовладельцы Прикамья получили почти 1,5 млн «писем счастья» Жители получали штрафы за нарушение ПДД и неоплату парковки в Перми Поделиться Твитнуть

Фото: Почта России

В 2024 году жители Пермского края получили от Почты России 1 441 471 уведомление о штрафах за нарушение правил дорожного движения (ПДД). При этом 60% таких писем поступило автомобилистам электронном виде — в личный кабинет на сайтах zakaznoe.pochta.ru и gosuslugi.ru. Об этом сообщили в Управлении федеральной почтовой связи Пермского края.

Пик уведомлений пришёлся на август (за нарушения ПДД) и на ноябрь (неоплата парковки).

Около 130 тыс. от количества всех уведомлений были связаны с нарушением правил пользования платной парковкой в Перми.

Фото: Почта России

По сравнению с 2022 и 2023 годами количество уведомлений о штрафах выросло. Так, в 2022 году автовладельцы получили 1 148 673 «письма счастья», а в 2023-м — 1 082 831.

Кроме того, часть штрафов Почта России доставила жителям других регионов, которые приезжали в Пермский край и нарушили ПДД или правила парковки в Перми во время своего визита.

С 1 января 2025 года оплатить штраф со скидкой можно в течение 30 календарных дней со дня вынесения постановления. В то же время власти урезали скидку при своевременной оплате с 50 до 25%.

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