За год в Перми отловили более 1,4 тысячи безнадзорных собак В городе построена новая площадка муниципального приюта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2024 году в Перми специалисты службы по контролю за безнадзорными животными поймали 1432 собаки, сообщили в городском управлении по экологии и природопользованию. Для сравнения: в 2023 году было поймано 1304 безнадзорных животных, а в 2022 году — 1333.

В ведомстве отметили, что городские власти продолжают развивать инфраструктуру для качественного содержания бездомных животных. В Перми начался процесс перевода животных на новую площадку муниципального приюта на ул. Верхнемостовая, 38. В новом приюте будут находиться групповые уличные вольеры, включающие крытую утепленную и открытую зоны для выгула. Специальные теплые помещения предусмотрены для животных с особым уходом. Уже установлено 220 вольеров и обеспечен простор для выгула собак. На территории также разместили ветеринарный пункт и скважину с пригодной для питья водой. Проверка готовности приюта проходила с участием представителей ветеринарной инспекции, экологической службы, волонтеров и депутатов. Депутат Сергей Стенно отметил, что все нарушения устранены, что позволяет перевозить собак на новое место.

Сообщения о необходимости отлова бездомных животных принимаются диспетчером по телефону 279-98-03. В выходные и праздничные дни информация о местонахождении безнадзорных собак также принимается по номеру 8-904-842-31-76.

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