В Перми определился победитель аукциона на право аренды участка под спортобъект Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

В Перми завершился аукцион на право аренды земельного участка по адресу ул. 2-ая Юрлинская, 4, находящегося в микрорайоне Энергетиков (Орджоникидзевский район). Победителем аукциона стал индивидуальный предприниматель Д.Г. Вдовин, предложивший наивысшую сумму ежегодной арендной платы в размере 1,74 млн руб. В торгах участвовали пять претендентов. Об этом сообщили в городском департаменте земельных отношений.

Участок, предназначенный для строительства объектов физической культуры и спорта, занимает площадь 4 353 кв. м. В соответствии с нормами землепользования и застройки Перми, данная территория находится в зоне, отведенной под спортивные и зрелищные сооружения ЦС-3. Здесь разрешено возведение спортивных объектов не выше четырех этажей.

Аренда участка заключается на срок 7 лет и 4 месяца. По условиям аукциона, победителю потребуется внести единовременную оплату аренды за три года.

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