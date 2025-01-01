Следком возбудил уголовное дело после гибели четырёх человек в Перми На пожаре задохнулись две женщины и два ребёнка Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре четырёх людей, в том числе двух малолетних.

Следователи по Ленинскому району Перми завели дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

По предварительным данным, 7 февраля в одном из частных домов по ул. Болотной в Перми произошёл пожар. В ходе тушения были обнаружены тела двух взрослых и одного малолетнего ребёнка. Ещё одна малолетняя девочка скончалась в карете скорой помощи.

Сейчас проводится осмотр места происшествия и допрашиваются очевидцы. Также следователи назначат необходимые судебные экспертизы, чтобы установить причины пожара и гибели людей.

Расследования уголовного дела взял на особый контроль руководитель регионального следственного управления Денис Головкин.

Напомним, огнеборцы вынесли из горящего помещения двух женщин 25 и 50 лет и двух детей — пятилетнего мальчика и восьмилетнюю девочку. На пожаре погибли 25-летняя мать с сыном и 50-летняя свекровь с дочерью. Пожар полыхал на площади в 64 кв. м.

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