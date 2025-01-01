Следком возбудил уголовное дело после гибели четырёх человек в Перми
На пожаре задохнулись две женщины и два ребёнка
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре четырёх людей, в том числе двух малолетних.
Следователи по Ленинскому району Перми завели дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
По предварительным данным, 7 февраля в одном из частных домов по ул. Болотной в Перми произошёл пожар. В ходе тушения были обнаружены тела двух взрослых и одного малолетнего ребёнка. Ещё одна малолетняя девочка скончалась в карете скорой помощи.
Сейчас проводится осмотр места происшествия и допрашиваются очевидцы. Также следователи назначат необходимые судебные экспертизы, чтобы установить причины пожара и гибели людей.
Расследования уголовного дела взял на особый контроль руководитель регионального следственного управления Денис Головкин.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.