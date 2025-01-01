На пожаре в жилом доме Перми погибли четыре человека Среди них были два ребёнка Поделиться Твитнуть

Фото: МЧС по Пермскому краю

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, 7 февраля вспыхнул пожар в жилом доме с пристроем на ул. Болотной. Огнеборцы вынесли из горящего помещения двух женщин 25 и 50 лет и двух детей — пятилетнего мальчика и восьмилетнюю девочку.

Трое погибли на месте, а девочка скончалась в больнице. При этом в пресс-службе МЧС по региону отметили, что информация по поводу возраста погибших оперативная и будет уточнена.

Пожар полыхал на площади в 64 кв. м. На место происшествия выезжали 54 специалиста и 19 единиц техники, дознаватель и психолог МЧС России.

После происшествия прокуратура Ленинского района Перми начала проверку.

На месте ЧП деятельность правоохранительных органов координирует прокурор района Вадим Расторгуев.

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