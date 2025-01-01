Оборот общественного питания в Прикамье за год вырос на 4,3% Оборот розничной торговли увеличился на 4,9% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает Пермьстат, оборот розничной торговли в Пермском крае в январе-декабре 2024 года сложился в сумме 796,5 млрд руб. В сопоставимых ценах это составляет 104,9% к соответствующему периоду прошлого года. В макроструктуре оборота доля непродовольственных товаров составила 51,8%, а доля пищевых продуктов, в том числе напитков, и табачных изделий — 48,2%.

За указанный период оборот розничной торговли Прикамья на 98,1% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют деятельность вне рынка. Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 1,9%.

Оборот общественного питания в Пермском крае сложился в сумме 41,9 млрд руб., что на 4,3% выше уровня 2023 года.

Объём товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 января 2025 года достиг 54,7 млрд руб., что соответствует 38 дням торговли.

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