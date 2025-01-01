Прокуратура в Пермском крае защитила права члена семьи погибшего на СВО бойца Поделиться Твитнуть

Прокуратура Березников провела проверку обращения 76-летней местной жительницы, касающегося её права на социальные льготы.

Выяснилось, что в 2023 году её внук, который находился под опекой бабушки с шестилетнего возраста, погиб во время выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР. Для получения социальных гарантий, положенных члену семьи военнослужащего, у женщины потребовали документально подтвердить факт его воспитания.

В целях защиты прав пенсионерки прокуратура подала в суд иск, чтобы установить этот юридический факт.

«Суд удовлетворил требования прокуратуры. Исполнение судебного решения находится под контролем надзорного органа», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

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