Легче всего найти работу в Прикамье врачам, дворникам и коллекторам Сложнее всего директорам и режиссёрам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты hh.ru провели исследование, чтобы выяснить, какие специалисты в Пермском крае имеют наименьший уровень конкуренции за вакансии в январе и феврале, а значит наилучшие шансы на быстрое трудоустройство.

Наименьший уровень конкуренции наблюдается среди пермских соискателей для таких позиций, как врач (всего 0,6 резюме на одно предложение), дворник (0,7 резюме) и специалист по взысканию долгов (0,9 резюме). В настоящее время количество вакансий в этих профессиях превышает число резюме от желающих на них трудоустроиться.

Кроме того, незначительная конкуренция за рабочие места отмечается для таких специалистов, как повар, пекарь, кондитер, администратор магазина и торгового зала (по 1,1 резюме на вакансию), а также для продавцов-консультантов, кассиров, токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков (по 1,2 резюме). Минимальные показатели также относятся к слесарям, сантехникам, товароведам и многим другим профессиям.

Все упомянутые специалисты относятся к категории дефицитных профессий - соотношение спроса к предложению составляет менее 4 резюме на вакансию.

В противоположность этому, наибольшая конкуренция за рабочие места наблюдается у тех, кто стремится занять следующие должности: директор юридического департамента (215 резюме на вакансию), финансовый контролёр (175), директор по маркетингу и PR (163), режиссёр и сценарист (152,5), продуктовый аналитик (106) и директор по информационным технологиям (100).

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