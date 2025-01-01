В Перми смонтировали первый пролёт железнодорожного моста Длина объекта после возведения составит более 2,8 тысяч метров Поделиться Твитнуть

В краевой столице смонтирован первый пролёт в русловой части мостового железнодорожного перехода через реку Кама. Пролетная конструкция длиной 77 м стоит на первых двух опорах. Работы по монтажу ведутся с технологического моста, который возводится с правого берега Камы. Сейчас в русловой части установлено четыре из 13 опор. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.

На сегодняшний день на эстакадных подходах на правом берегу реки готовы 20 опор из 21, а на левом — 16 из 30.

«Ведём строительство ж/д путей, примыкающих на правом берегу к станции Кабельная, на левом — к станции Лёвшино. Для этого на правобережье возвели мост через приток Камы — Гайву, покрасили и провели антикоррозийную обработку. На станции Кабельная модернизируем контактную сеть и ж/д пути. На левом берегу ведем работы по укреплению грунта и установке опор будущей контактной сети», — говорится в официальном телеграм-канале Свердловской железной дороги.

Напомним, мостовой переход — часть Северного железнодорожного обхода Перми. Он позволит перенаправить движение поездов Углеуральского и Чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС. Длина моста с эстакадными подходами составит 2862 м. Строительство ведётся с технологического моста, который специально возводится через Каму рядом с ним. Завершить работы планируется в 2028 году.

К работам подрядчик приступил в 2023 году. В октябре прошлого года в СвЖД опубликовали кадры с места строительства. К тому моменту на эстакадных подходах было установлено 29 опор из 51. В русловой части из 13 были готовы две опоры. На правом берегу был закончен ж/д мост через Гайву, который соединит эстакадный подход моста через Каму со ст. Кабельной.

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