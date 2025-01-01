В аэропорту Перми пресечён ввоз 86 кг продуктов неизвестного происхождения Их пытались провезти пассажиры рейсов из Узбекистана и Азербайджана Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

За январь 2025 года сотрудниками управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю при проверке ручной клади пассажиров международных рейсов в аэропорту Перми были выявлены попытки провоза животноводческой продукции, запрещённой к ввозу в РФ.

У 38 граждан, прибывших авиарейсами из Узбекистана и Азербайджана, было изъято более 32 кг мясной, 30,5 кг молочной, 23,3 кг пчеловодческой продукции непромышленного изготовления (без маркировки о производителе, без заводской упаковки, без даты выработки, срока годности и т.д.).

По словам пассажиров, продукты ввозились для личного использования, но всё равно это является нарушением Закона РФ «О ветеринарии».

Изъятую потенциально опасную продукцию уничтожили.

«Уважаемые гости, прибывающие на территорию России, убедительно просим вас заблаговременно ознакомиться с требованиями российского законодательства в области ветеринарии о порядке ввоза продукции животного происхождения в ручной клади и багаже на территорию страны», — обратились к пассажирам сотрудники ведомства.

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