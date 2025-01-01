«Краевую сетевую компанию» в Прикамье возглавил Александр Васильев Прежний руководитель КСК Вячеслав Петухов перешёл на работу в мэрию Перми Поделиться Твитнуть

Новым руководителем ООО «Краевая сетевая компания» (КСК), входящей в состав ПАИЖК, стал Александр Васильев, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на информацию «СПАРК-Интерфакс».

В период с 2014 по 2015 годы Васильев занимал пост министра экономического развития Республики Башкортостан, а в последние годы трудился в должности заместителя генерального директора АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК).

В КРПК подчеркнули, что Александр Васильев продолжит выполнять обязанности директора по операционной деятельности в КРПК.

Напомним, что прежний руководитель КСК Вячеслав Петухов в конце января был назначен на должность заместителя руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми.

ООО «КСК» было основано в 2021 году АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК), полностью принадлежащим региональному министерству строительства. Компания была создана с целью объединения электросетевого имущества муниципальных образований в соответствии с законом, который был принят в прошлом году и предполагал передачу полномочий по электроснабжению на уровень региона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.