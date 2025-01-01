Алёна Бронникова В декабре – январе в Прикамье замедлился рост экономической активности Ценовые ожидания предприятий выросли Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за декабрь 2024-го — январь 2025 года зафиксировано замедление экономической активности. По данным Банка России, такая тенденция наблюдается в целом по стране.

Потребительская и деловая активность в указанном периоде показала в регионе небольшое снижение, дефицит кадров стал менее острым. Из-за высоких ставок по кредитам замедление роста также наблюдалось в сфере кредитования, значительнее всего — потребительского.

Потребительский спрос показал замедление в основном в непродовольственном сегменте. Жители стали реже совершать покупки непродовольственных товаров длительного пользования, в том числе покупки легковых автомобилей.

В то же время, на фоне высокого потребительского спроса в декабре годовая инфляция продолжила рост. Причиной также стало увеличение издержек производителей и поставщиков, снижение предложения на некоторых товарных рынках и ослабление рубля в предшествующие месяцы.

По данным экономистов, ценовые ожидания предприятий выросли в течение двух месяцев до максимума с февраля 2022 года. Из них более 50% ожидают повышения цен отпускной продукции в ближайшие три месяца.

Ранее «Новый компаньон» писал, что годовая инфляция в Пермском крае в декабре превысила общероссийский показатель, достигнув 9,86%.

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