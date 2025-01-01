Рейсы из Владивостока и Благовещенска посадили в пермском аэропорту Над Екатеринбургом был густой туман Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Два рейса, летевшие в Екатеринбург, утром 6 февраля приземлились в пермском аэропорту. В Большом Савино сейчас находятся пассажиры рейсов из Благовещенска и Владивостока.

Причина — ухудшение видимости в районе аэропорта Кольцово. Над Екатеринбургом, в зоне посадки самолётов, — рассказали на предприятии, — образовался «блуждающий ледяной туман». При этом аэропорт Кольцово не прекращает работу, другие рейсы вылетают и приземляются.

Как рассказали синоптики, необычный туман образовался из-за слияния двух антициклонов. Сейчас Урал находится в зоне аномально высокого атмосферного давления. Дымка продержится в регионе до 11 февраля.

В эти минуты в Большом Савино объявили посадку для пассажиров из Благовещенска и Владивостока. В ближайшее время самолёты вылетят в Екатеринбург.

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