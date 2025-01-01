Из Перми можно будет улететь в Норильск и Нарьян-Мар Рейсы появились в расписании Большого Савино Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В расписании пермского аэропорта появились рейсы в Нарьян-Мар и Норильск.

Перелёты в Нарьян-Мар на Як-42будет осуществлять авиакомпания «Красавиа». Пока поставлены три рейса: на 17 февраля, 3 и 20 марта. Перелёт займёт 2,5 часа.

Рейсы в Норильск будут выполняться с 19 апреля по 27 сентября по субботам. Перелёты осуществляет авиакомпания NordStar на самолётах Boeing 737, время в пути составит 3 часа 20 минут.

Ранее «Новый компаньон» писал, что ночью 5 февраля в аэропорту Минеральных Вод из-за технической неисправности был отложен вылет рейса №6017 авиакомпании «Азимут» до Перми. Его вернули на стоянку из-за ошибки тормозной системы. По данным онлайн-табло пермского аэропорта, самолёт из Минеральных Вод приземлился в Большом Савино с опозданием в три часа.

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