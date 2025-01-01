В колледжи, техникумы и вузы Перми поступили анонимные сообщения о минировании Правоохранительные органы проводят проверку Поделиться Твитнуть

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В министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили о том, что 6 февраля на электронную почту учебных заведений Перми поступили анонимные сообщения о минировании. В ведомстве рассказали, что речь идёт о колледжах, техникумах и вузах.

«Руководителями учебных заведений предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности, в Экономическом колледже при ПГУ (Пермь, Комсомольский проспект, 34) проведена эвакуация, здание образовательного учреждения покинуло около 200 человек, угрозы для жизни и здоровья нет», — говорится в информации министерства.

О сигналах проинформированы оперативные службы, сотрудники администраций Перми и районов.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края призвали граждан соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.

Напомним, 5 февраля сообщения о минировании поступили в 12 школ Перми.

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