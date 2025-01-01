В Прикамье подорожало дизельное топливо Цены на бензин остались прежними Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На 3 февраля 2025 года в Пермском крае средняя потребительская цена литра автомобильного топлива составила 58,6 руб., это на 2,74 руб. меньше показателя недельной давности. На бумаге средние цены «рухнули» и в других регионах. Как пояснили в Росстате, средние потребительские цены и индексы потребительских цен в первую неделю февраля были рассчитаны на основе актуализированных долей товаров в структуре потребительских расходов населения и их объёмов потребления в субъектах Российской Федерации. В связи с этим изменения средних потребительских цен за первую неделю февраля оказались не равны индексам потребительских цен.

Если сравнивать цены на конкретные марки топлива, то за неделю в Прикамье они практически не изменились: литр АИ-92 по-прежнему стоит 55,72 руб., АИ-95 — 60,54 руб., АИ-98 — 83,94 руб., лишь цена дизельного топлива подросла на 4 коп., до 71,29 руб.

По новым расчётам Пермский край по средней стоимости бензина занял второе место в ПФО после Нижегородской области.

С 28 января по 3 февраля 2025 года изменение цен на бензин было зафиксировано в 55 субъектах РФ. Более всего цена поднялась в Ненецком АО (+0,8%). Снижение цен было зафиксировано в пяти субъектах РФ, более всего — в Ямало-Ненецком АО (-1,7%).

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