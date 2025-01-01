Предложение на вторичном рынке жилья в Перми выросло на 12% Спрос в целом по России практически не изменился Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики «Авито Недвижимости» представили показатели вторичного рынка жилья на платформе по итогам IV квартала 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года в целом по России предложение увеличилось на 9%.

В Перми предложение выросло на 12%, наибольший рост наблюдался в сегменте двухкомнатных квартир (+19%) и студий (+20%). Спрос же по стране практически не изменился. Но аналитики сервиса отмечают рост интереса покупателей к студиям (+11%) и однокомнатным квартирам (+4%).

Что касается цен на "вторичку", в Перми по итогам IV квартала средняя стоимость квартиры составила 5 млн руб., стоимость квадратного метра — 101 тыс. руб. Дороже всего квартиры в Москве (31,6 млн руб.), Сочи (14,6 млн руб.) и Санкт-Петербурге (11,5 млн руб.). Дешевле всего купить квартиру можно было в Смоленске (3,9 млн руб.), Ульяновске (4 млн руб.), Брянске (4,1 млн руб.), Ижевске (4,2 млн руб.), Астрахани (4,4 млн руб.), Липецке и Твери (по 4,5 млн руб.).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.