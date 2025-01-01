Суд приостановил работу поставщика продукции в кафе Кунгура Деятельность точки общепита остановлена на 70 дней Поделиться Твитнуть

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Свердловский районный суд Перми удовлетворил иск Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю о приостановлении деятельности точки общественного питания по ул. Лодыгина, 5, откуда продукция поступала в кафе «Шаурма Космос» в Кунгуре.

Как сообщает Properm.ru, суд принял решение приостановить работу точки с 1 февраля на 70 дней.

Проверка организации была проведена в связи с массовым отравлением в кунгурском кафе, куда пермский индивидуальный предприниматель поставлял свою продукцию. В пресс-службе суда рассказали, что при проверке были выявлены нарушения: «мясо кур, тушки цыплёнка охлаждённые хранятся при температуре +15 градусов, навалом в производственном цехе на полу, тогда как на маркировке производителя указано хранение от +1 до +2 градусов; помещение не оборудовано моечными ваннами, отсутствуют средства дезинфекции, отсутствует холодильное оборудование для хранения охлаждённого сырья и полуфабрикатов и т.д.».

Также Управление Роспотребнадзора подало иск об административном правонарушении по работе «Настоящей пекарни» у автовокзала в Перми (ул. Революции, 68б). Как отмечает «Рифей», работа кафе была приостановлена с 3 февраля. В заведении отсутствовала холодная и горячая вода, готовая продукция продавалась с истекшим сроком годности, что тоже могло стать причиной массовых отравлений.

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