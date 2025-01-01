В Прикамье будут судить мошенников в сфере автокредитования Их обвиняют в хищениях на сумму более 67 млн рублей Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, обвиняемыми по которому проходят двое мужчин. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере при получении выплат, совершённое группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, с января 2021 года по февраль 2022 года обвиняемые похитили более 67 млн руб. у банков. Мужчины оформляли заведомо невозвратные автокредиты на неплатёжеспособных заёмщиков и вводили в заблуждение по поводу самостоятельного возврата долга.

После этого злоумышленники перепродавали купленные машины, а вырученные деньги брали себе.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.

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