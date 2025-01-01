Алёна Бронникова В Перми ищут перевозчика на обслуживание двух временных автобусных маршрутов Начальная цена контракта 29 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Департамент транспорта города Перми

МКУ «Городское управление транспорта» ищет перевозчика на обслуживание двух автобусных маршрутов в Перми. Электронный аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчик должен обеспечить перевозку пассажиров и провоза багажа автобусами № 42 «Микрорайон Водники — Центральный рынок» и № 43 «Центральный рынок — 10-й микрорайон». По маршрутам будут курсировать автобусы особо большого класса, оборудованные системами учёта пассажиропотока, навигации, видеофиксации, автоинформирования, оплаты проезда, а также медиапанелями и кондиционерами.

Протяжённость маршрута № 42 составит 37 км в обе стороны, он будет проложен через улицы Кировоградскую, Калинина, Светлогорскую, Ветлужскую, Докучаева, Спешилова, Попова и Пушкина. В будни в пиковые часы будут курсировать пять автобусов с интервалом около 15-30 минут, количество рейсов в прямом направлении — 30, в обратном — 25.

Автобусы № 43 будут следовать через улицы Пушкина, Борчанинова, Ленина, Попова, Спешилова, Дорогу Дружбы, Новогайвинскую, Карбышева, Писарева, Вильямса, Гайвинскую и Репина. Протяжённость маршрута — 47 км, количество рейсов — 25 в обе стороны. На линию в пиковые часы по будням будут выходить пять автобусов с интервалом около 20 минут. В выходные и праздники автобусы по обоим маршрутам ходить не будут.

Срок выполнения работ — с 1 марта по 31 мая. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 29,5 млн руб. Дата подведения итогов — 13 февраля.

Как писал ранее «Новый компаньон», автобусы-гармошки в Орджоникидзевском и Кировском районе планируется запустить досрочно. Временные маршруты № 42 и 43 будут организованы в часы-пик параллельно с маршрутами №15 и 53. На постоянной основе на действующих в районах маршрутах автобусы особо большого класса начнут ездить с 1 июня 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.