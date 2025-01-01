В Пермском крае простятся с погибшим участником СВО из Александровска Андрей Черенёв погиб в январе этого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровска

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Александровского округа Андрей Черенёв. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Андрей Черенёв родился 13 февраля 1979 года и погиб 20 января этого года. Обстоятельства его смерти на разглашаются.

Похороны участника СВО состоятся 10 февраля. С военнослужащим попрощаются во дворце культуры Александровска с 10:00 до 12:00. Мужчину похоронят на местном кладбище.

В администрации муниципалитета выразили глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

«Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Вечная слава и вечная память герою!», — говорится в сообщении властей.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 6 февраля в Нытвенском округе похоронят сразу двух земляков, погибших на СВО, — Павла Пупырева и Максима Мовзитова.





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