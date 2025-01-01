Назван вирус гриппа, который будет доминировать в Перми Эпидемия ожидается в феврале-марте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты регионального Управления Роспотребнадзора прогнозируют, что в феврале-марте 2025 года в Перми и области будет преобладать вирус гриппа A (H1N1)pdm09 — это, так называемый, свиной грипп.

«Это вирус смешанного (тройного) происхождения, который содержит в геноме гены вирусов свиней, птиц и человека, — рассказали perm.aif.ru в ведомстве. — Во внешней среде этот вирус может сохранять жизнеспособность 2-72 часа. Способов передачи два: воздушно — капельный и контактно-бытовой».

Симптоматика вируса характерна для сезонного гриппа, однако в некоторых случаях могут возникнуть тошнота, рвота и диарея.

Одной из заметных особенностей гриппа A (H1N1)pdm09 является быстрое развитие осложнений, которые могут проявляться на второй или третий день течения болезни, особенно часто это пневмония.

Ранее «Новый компаньон» писал, что за неделю, с 27 января по 2 февраля, количество заболевших ОРВИ и гриппом в Прикамье увеличилось на 24,2% по сравнению с предыдущей неделей и составило 15 763 случая. При этом эпидемический порог не был превышен.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных циркулируют преимущественно возбудители негриппозной этиологии: это вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы и коронавирусы. Случаи вируса гриппа пока единичны.

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