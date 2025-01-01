В Прикамье число заболевших гриппом и ОРВИ за неделю выросло почти на четверть Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пресс-службе Управления Росспотребнадзора по Пермскому краю рассказали о результатах мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе по состоянию на 3 февраля.

По данным специалистов ведомства, за неделю, с 27 января по 2 февраля, количество заболевших в Прикамье увеличилось на 24,2% по сравнению с предыдущей неделей и составило 15 763 случая. При этом эпидемический порог не был превышен.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют преимущественно возбудители негриппозной этиологии: это вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы и коронавирусы. Также выявлены единичные случаи вируса гриппа.

В ведомстве напоминают, что для профилактики заболеваний нужно тщательно мыть руки и не допускать переохлаждения, проветривать помещение, избегать контакты с заболевшими, не прикасаться к глазам, носу или рту, так как микробы распространяются через слизистые оболочки органов дыхания и зрения.

Помимо этого, важно регулярно проводить влажную уборку в доме, вести здоровый образ жизни и чаще гулять на свежем воздухе.

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